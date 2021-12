Arisa: Andrea Di Carlo ancora innamorato? (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo in una recente intervista al settimanale “Oggi” ha commentato il percorso della cantante a Ballando con le Stelle. Inoltre, l’uomo ha anche detto la sua sui numerosi gossip nati su Arisa e il suo maestro Vito Coppola. Ma cosa avrà detto Di Carlo? Andrea Di Carlo, da pochissimo ha commentato l’esperienza di Arisa nello show di Milly Carlucci. L’ex della cantante, ha rivelato Leggi su solodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex fidanzato diDiin una recente intervista al settimanale “Oggi” ha commentato il percorso della cantante a Ballando con le Stelle. Inoltre, l’uomo ha anche detto la sua sui numerosi gossip nati sue il suo maestro Vito Coppola. Ma cosa avrà detto DiDi, da pochissimo ha commentato l’esperienza dinello show di Milly Carlucci. L’ex della cantante, ha rivelato

Advertising

ParliamoDiNews : Arisa e Vito Coppola in love? Parla l`ex di lei Andrea Di Carlo, cosa pensa #arisa #vito #coppola #love #parla… - MontiFrancy82 : Sul nuovo numero del settimanale SMS NEWS in cover Peppe Zarbo, Eliana Miglio, Andrea D'Andreagiovanni Arisa con Vi… - SMSNEWSOFFICIAL : Sul nuovo numero del settimanale SMS NEWS in cover Peppe Zarbo, Eliana Miglio, Andrea D'Andreagiovanni Arisa con Vi… - s_elene17 : @andrea_renzulli @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @BallandoRai @stanzaselvaggia Oddio finalmente qualcuno che lo dice - Ornella50980702 : @andrea_renzulli @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @BallandoRai @stanzaselvaggia Come si semina si raccoglie -