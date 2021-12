Argentina | premio capocannoniere coppa nazionale intitolato al Kun Aguero

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Splendido gesto da parte della Federazioneannunciato quest’oggi dal presidente Claudio Tapia. Il titolo assegnato aldelladel paese sudamericano saràa Sergio, il formidabile attaccante ex Manchester City costretto ad annunciare il ritiro dal calcio a soli 33 anni per via di problemi cardiaci nell’anno del suo trasferimento al Barcellona. SportFace.

Saranno 14 le categorie degli Awards con diversi italiani in lizza per un premio. In particolare, la Nazionale Azzurra sfiderà Argentina, Brasile, Francia e Marocco per il titolo di miglior squadra.