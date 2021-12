Aquaman 2 | diffusi nuovi dettagli sulla trama Ecco di che si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Visto il grande successo di, i produttori hanno deciso di dare vita a un sequel dell’amato film. Anche se isono ancora pochi, sappiamo che le riprese si sono concluse di recente. La Warner Bros si è occupata della realizzazione del film, mentre la regia e la sceneggiatura sono state affidate rispettivamente a James Wan e a David Leslie Johnson-McGoldrick. Il film, che porterà il titolo diand the Lost Kingdom vedrà la presenza di attori di grande rilevanza come Jason Momoa, nel ruolo di protagonista, Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II. Nelle ultime ore, è stata divulgata una nuova sinossi che ha svelato qualcosa in più2 e la nuova sinossidi2 non ...