Approvato il decreto Festività: mascherine all’aperto, green pass e terze dosi. Speranza: “Vaccino arma fondamentale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha Approvato all’unanimità il decreto Festività del 23 dicembre, che introduce nuove norme restrittive anti Covid-19. La maggioranza ha dato il via libera a misure come l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, che devono essere Ffp2 sui mezzi di trasporto e nei cinema, teatri e stadi. Ci sono novità anche per quanto riguarda la durata di green pass e la terza dose del Vaccino, come illustrato in conferenza stampa dal ministro Roberto Speranza, da Franco Locatelli del Comitato tecnico scientifico e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. decreto Festività Approvato, Speranza: “Vaccino arma ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri haall’unanimità ildel 23 dicembre, che introduce nuove norme restrittive anti Covid-19. La maggioranza ha dato il via libera a misure come l’obbligo di indossare le, che devono essere Ffp2 sui mezzi di trasporto e nei cinema, teatri e stadi. Ci sono novità anche per quanto riguarda la durata die la terza dose del, come illustrato in conferenza stampa dal ministro Roberto, da Franco Locatelli del Comitato tecnico scientifico e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.: “...

