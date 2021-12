Approvata la detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – Fiaba Onlus e Recert esprimono la loro soddisfazione per l’inserimento nella Legge di Bilancio della detrazione al 75% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito residenziale. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti e comprendono, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In aggiunta è possibile portare in detrazione interventi di sostituzione, smaltimento e bonifica di impianti di automazione. Rimane un punto fermo che, per essere ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – Fiaba Onlus e Recert esprimono la loro soddisfazione per l’inserimento nella Legge di Bilancio dellaal 75% per interventi di abbattimentoin ambito residenziale. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti e comprendono, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In aggiunta è possibile portare ininterventi di sostituzione, smaltimento e bonifica di impianti di automazione. Rimane un punto fermo che, per essere ...

