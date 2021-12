Antonella Clerici contro la Rai | “Fatta fuori da La Prova del Cuoco quando ero incinta”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo un periodo difficile,è tornata e si è ripresa il suo pubblico, che la segue con stima e affetto. La conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior ha esaudito tutti i desideri personali e professionali che sognava da sempre: dal compagno Vittorio Garrone all’amata figlia Maelle (“Non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”), nata il 21 febbraio 2009 dalla storia d’amore con Eddy Martens. Proprio in relazione alla nascita della figlia,ha lanciato una ‘frecciatina’ alla Rai. Sulle pagine di Chi, ha infatti rivelato: “litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La ...

Advertising

Saimon194 : RT @TvCircle1: Anticipazioni delle Blind Auditions della quinta puntata ed assegnazioni precedenti a '#TheVoiceSenior' con #AntonellaCleric… - TvCircle1 : Anticipazioni delle Blind Auditions della quinta puntata ed assegnazioni precedenti a '#TheVoiceSenior' con… - infoitcultura : Antonella Clerici: 'Fatta fuori quando ero incinta. Maelle non dice mai di essere mia figlia' - infoitcultura : Antonella Clerici: “Prova del Cuoco? Incinta e fatta fuori”. Bordata alla Rai - infoitcultura : Antonella Clerici Dopo i 50 anni devi scegliere tra faccia e sedere io ho scelto -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Il Fatto Quotidiano

La trasmissione condotta dall'amatacambia giorno di programmazione per lasciare libera la prima serata della vigilia di Natale e va in onda eccezionalmente per questa volta il ...Stasera su Rai 1 alle 21.25 The Voice Senior In onda eccezionalmente di giovedì, il talent condotto da(58) prosegue con una nuova puntata dedicata alle audizioni al buio. Alla fine di questa prima fase, ognuno dei quattro coach (dementino, Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana ...The voice Senior [Rai 1, ore 21.25]: Ecco la seconda stagione del programma condotto da Antonella Clerici, dedicato ai cantanti over 60 pieni di talento e con tante storie da raccontare.Una nuova sessione di Blind Auditions è al centro dell’appuntamento con “The Voice Senoir”, il talent show condotto da Antonella Clerici che, in occasione delle festività natalizie, va in onda in via ...