Anticipazione Beautiful | Charlie arriva a sospettare di…

Leggi su topicnews

(Di giovedì 23 dicembre 2021)ha iniziato adi Thomas per la scomparsa di un oggetto. Vediamo dalle anticipazioni cosa sta succedendo nelle vicende di. Un furto che non è rimasto inosservato, visto che il vigilante si sta impegnando per risolverlo. In particolare, nelle recenti puntate diWebber si sta preoccupando per la scomparsa di un manichino che ha le forme di Hope e sta sospettando di Thomas Forrester. Quest’ultimo è vittima di un’ossessione pesante nei confronti della donna, anche se sta riuscendo a tenerla nascosta. Dick Christie mentre recita la parte diWebber di(WebSource)Dick Christie, attore che recita la parte diWebber nella soap opera, è passato alla storia della tv per ...