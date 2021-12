Antartide, il Natale della ricerca italiana celebrato a 15mila km da casa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Proseguono anche durante le festività di fine anno le attività scientifiche del PNRA, il Programma nazionale di ricerche in Antartide, finanziato dal Ministero Università e ricerca (Mur) è gestito da Enea per la parte logistica e dal CNR per quella scientifica. Circa 140 ricercatori e tecnici passeranno quest’anno il Natale nelle tre basi di Mario Zucchelli (MZS), Concordia e Little Dome C, a oltre 15 mila km da casa, tra i ghiacci del Polo Sud. A temperature ben al di sotto dello zero, nonostante la spedizione 2021-2022 si svolga in “piena” estate australe (a sud dell’equatore le stagioni sono invertite), continueranno le attività degli osservatori permanenti come quelli di sismica, meteorologia, fisica dell’atmosfera e astronomia. Anche il 25 dicembre non mancherà il lancio del pallone-sonda ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Proseguono anche durante le festività di fine anno le attività scientifiche del PNRA, il Programma nazionale di ricerche in, finanziato dal Ministero Università e(Mur) è gestito da Enea per la parte logistica e dal CNR per quella scientifica. Circa 140tori e tecnici passeranno quest’anno ilnelle tre basi di Mario Zucchelli (MZS), Concordia e Little Dome C, a oltre 15 mila km da, tra i ghiacci del Polo Sud. A temperature ben al di sotto dello zero, nonostante la spedizione 2021-2022 si svolga in “piena” estate australe (a sud dell’equatore le stagioni sono invertite), continueranno le attività degli osservatori permanenti come quelli di sismica, meteorologia, fisica dell’atmosfera e astronomia. Anche il 25 dicembre non mancherà il lancio del pallone-sonda ...

Advertising

ENEAOfficial : 140 ricercatori e tecnici passeranno le #festività di fine anno nelle tre basi italiane in #Antartide a oltre15 mil… - simo140609 : @J__kcaj I giocatori passeranno le vacanze di Natale in Antartide a combattere i pinguini robot - tittiscotti : Di Scott, dello Shore Party, di un Natale all'Antartide e di una missione beffarda e tragica. E Filippo Tuena che n… - gighea : RT @PensierinoMio27: 'Solo gli inquieti sanno com'è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza??' {EMILY BRONTË} #Atmosf… - guastellae : RT @PensierinoMio27: 'Solo gli inquieti sanno com'è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza??' {EMILY BRONTË} #Atmosf… -