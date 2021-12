Advertising

bubinoblog : ANNA FALCHI: AI FUCILI PUNTATI RISPONDO CON GLI ASCOLTI IN CRESCITA DEI FATTI VOSTRI - tavano_anna : RT @pacchitto: @carmenjaratn @rita_falchi @paoloorla Buonanotte ?? - marcomaioli1 : RT @LaMalumbra: @Matador1337 @vox2box Tra le altre cose, la “Nuovarredo Arena” è stata la casa nel 2016-17 di M’Bala Nzola. Si quel M’Bala… - LaMalumbra : @Matador1337 @vox2box Tra le altre cose, la “Nuovarredo Arena” è stata la casa nel 2016-17 di M’Bala Nzola. Si quel… - AceDistrofiaIT : Intervista su @RaiUno durante la maratona @Telethonitalia sulla LGMD1F/D2, in cui abbiamo parlato della nostra Dist… -

Ultime Notizie dalla rete : ANNA FALCHI

CheDonna.it

Oggi a condurre l'amato programma ci sonoe Salvo Sottile. Leggi anche I Fatti Vostri, scelto chi sostituirà Magalli: sarà proprio lei Cirillo è arrivato, però, come ospite a I Fatti ...Come i fan della trasmissione ben sanno, da quest'anno Giancarlo Magalli non è più alla guida della trasmissione e al suo posto ci sono invece Salvo Sottile e. Per via della lite fra il ...Marcello Cirillo annuncia il suo ritorno come ospite nel programma di Rai2 dove aveva presidiato per 20 anni. Nel 2017 uscì dalla trasmissione dopo la rottura con Giancarlo Magalli. Era finita nel 201 ...Manca dagli studi di via Teulada a Roma dal 2017. "Esattamente dall'ultima puntata che mi ha visto come protagonista, era il 31 ...