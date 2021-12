ANNA FALCHI: AI FUCILI PUNTATI RISPONDO CON GLI ASCOLTI IN CRESCITA DEI FATTI VOSTRI (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il mezzogiorno targato Rai sta vivendo una stagione felice. Se Antonella Clerici continua a crescere con il suo È sempre Mezzogiorno, con 2 punti medi sopra l’autunno 2020, brilla anche I FATTI VOSTRI con ANNA FALCHI e Salvo Sottile. Dal 3 dicembre 1990 il programma tra attualità, musica e giochi telefonici allieta il pubblico di Rai2. Tra i volti che si sono succeduti al timone del format ideato e diretto ancora oggi da Michele Guardì, i compianti Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna e Giancarlo Magalli, volto in attesa di ricollocazione dopo l’uscita volontaria dai FATTI VOSTRI e l’imminente fine del quiz pomeridiano Una Parola di Troppo. Oggi tocca a FALCHI-Sottile. ANNA FALCHI fa un bilancio dopo tre mesi alla guida dei ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il mezzogiorno targato Rai sta vivendo una stagione felice. Se Antonella Clerici continua a crescere con il suo È sempre Mezzogiorno, con 2 punti medi sopra l’autunno 2020, brilla anche Icone Salvo Sottile. Dal 3 dicembre 1990 il programma tra attualità, musica e giochi telefonici allieta il pubblico di Rai2. Tra i volti che si sono succeduti al timone del format ideato e diretto ancora oggi da Michele Guardì, i compianti Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna e Giancarlo Magalli, volto in attesa di ricollocazione dopo l’uscita volontaria daie l’imminente fine del quiz pomeridiano Una Parola di Troppo. Oggi tocca a-Sottile.fa un bilancio dopo tre mesi alla guida dei ...

