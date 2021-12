Anas - Edoardo Valente alla presidenza | Isi nuovo ad

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Cambio della guardia ai vertici dell'. L'azionista unico dell'Ente nazionale per le strade, ossia il Gruppo Fs Italiane, ha nominato ilconsiglio d'amministrazione, adesso composto da, che sostituisceClaudio Andrea Gemme, Aldo Isi, Antonella D'Andrea, Maria Cristina Giangiacomo e Carlo Palasciano Villamagna. IlCda, a sua volta, ha nominato Isi amministratore delegato (in sostituzione di Massimo Simonini) e direttore generale. Ilboard resterà in carica per il triennio 2021-2023, fino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2023. Da Italferr ad, classe 1959, è generale della Guardia di Finanza, è stato comandante interregionale ...

