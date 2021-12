Altro che “cani da guardia”: dai giornalisti applausi prostrati a Draghi (Di giovedì 23 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Lo stile dei nostri favolosi colleghi giornalisti è che quando Mario Draghi entra nella stanza per fare il suo discorso, scatta un applauso. Vabbè: i custodi della democrazia sono imbarazzanti. Devo dire che il custode di Conte, Marco Travaglio, è uno dei pochi che se accorge. 04:50 Nonno contro bisnonno: tutto il resto è noia. E pensare che Giorgia Meloni che si definiva donna e mamma l’hanno sfottuta fino all’inverosimile. 07:10 Secondo Belpietro il premier scappa dai disastri del Covid mentre Minzolini sul Giornale mette in guardia i ministri di Forza Draghi. 11:25 Quirinale, il vero candidato nell’ombra è Luciano Violante. 11:55 Oggi si decide sui tamponi per i vaccinati e sulle mascherine, e i contagi salgono. 12:50 Sono stati reintegrati nel Movimento 5 Stelle gli espulsi grillini… 13:33 L’ex ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Lo stile dei nostri favolosi colleghiè che quando Marioentra nella stanza per fare il suo discorso, scatta un applauso. Vabbè: i custodi della democrazia sono imbarazzanti. Devo dire che il custode di Conte, Marco Travaglio, è uno dei pochi che se accorge. 04:50 Nonno contro bisnonno: tutto il resto è noia. E pensare che Giorgia Meloni che si definiva donna e mamma l’hanno sfottuta fino all’inverosimile. 07:10 Secondo Belpietro il premier scappa dai disastri del Covid mentre Minzolini sul Giornale mette ini ministri di Forza. 11:25 Quirinale, il vero candidato nell’ombra è Luciano Violante. 11:55 Oggi si decide sui tamponi per i vaccinati e sulle mascherine, e i contagi salgono. 12:50 Sono stati reintegrati nel Movimento 5 Stelle gli espulsi grillini… 13:33 L’ex ...

