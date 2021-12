Alta velocità Vallo di Diano, Pellegrino (Iv): “Pressioni politiche non prevarranno su valutazione Rfi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Vallo di Diano è ben rappresentato e questa volta saprà difendersi da decisioni scellerate”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania in merito alle polemiche degli ultimi giorni sollevate dal capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata nell’ambito del progetto dell’Alta velocità Salerno – Reggio. “Non si ripeterà ciò che è accaduto per il Tribunale di Sala Consilina accorpato a quello di Lagonegro – ha precisato Pellegrino – una decisione di cui la politica dovrebbe vergognarsi. Non ci permettiamo di mettere in discussione necessità e servizi degli altri ma pretendiamo il rispetto per ciò che legittimamente spetta al nostro Territorio. Questo modo di fare non attiene a una politica seria, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildiè ben rappresentato e questa volta saprà difendersi da decisioni scellerate”. Lo ha dichiarato Tommaso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania in merito alle polemiche degli ultimi giorni sollevate dal capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata nell’ambito del progetto dell’Salerno – Reggio. “Non si ripeterà ciò che è accaduto per il Tribunale di Sala Consilina accorpato a quello di Lagonegro – ha precisato– una decisione di cui la politica dovrebbe vergognarsi. Non ci permettiamo di mettere in discussione necessità e servizi degli altri ma pretendiamo il rispetto per ciò che legittimamente spetta al nostro Territorio. Questo modo di fare non attiene a una politica seria, ...

