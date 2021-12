Allievi Under17 | Durazzano campione d’inverno

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Ilsupera 3-2 nello scontro diretto dell’ultima giornata d’andata il Paolisi 2000 laureandosinel campionato provincialeU17 di Benevento. Ospiti subito in vantaggio dopo 3’ con Lanni, poi ildopo aver colpito il palo con Ambrosone trova il pareggio con lo stesso al 17’. Nella ripresa, il Paolisi dopo essersi divorato diverse occasioni importanti trova il vantaggio con Papa al 67’ e poi cala il tris con Ambrosone. Rete da applausi col tacco per il giovane durazzanese. Finale al cardiopalma per ilcon il Paolisi che accorcia ma non riesce a strappare il pareggio. 2’ – Grande occasione sulla sinistra per Iannucci, conclusione bloccata dal portiere ospite. 3’ – GOL ...

