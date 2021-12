Alla Regata Storica di Venezia non vince la parità di genere

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In tema didiesistono concetti che, alle soglie del 2022, sembra impossibile non siano ancora assodati. E invece è così. Uno degli esempi di questa mancanza di coscienza e consapevolezza arriva ddi, splendido appuntamento fatto di competitività e amicizia, di rivalità e fratellanza/sorellanza. Molto più che una, un appuntamento irrinunciabile per ogni abitante della meravigliosa città lagunare. A luglio, grazie ad alcune donne coraggiose, tra le quali Elena Almansi (nte) e Monica Sambo (consigliera comunale del Partito Democratico), viene denunciata pubblicamente la differenza di montepremi tra uomini e donne. Con l’Ass. Naz. Atlete Assist interveniamo e chiediamo sostegno politico e ...

Advertising

venti4ore : Quarto posto per l’equipaggio di Pisa alla regata di Genova - reteversilia : Quarto posto per l'equipaggio di Pisa alla regata di Genova - 36GiusyZ : RT @GenovaEventi: È partito il Corteo dedicato alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare! Una sfilata medievale invade il Centro di #G… - jesuisjulupus : RT @CaFoscari: ????????10 donne, 8 amatori e 6 campioni protagonisti sabato della Regata alla Valesana dei Babbi Natale. I regatanti a 2 remi,… - UnTalVeneziano : RT @CaFoscari: ????????10 donne, 8 amatori e 6 campioni protagonisti sabato della Regata alla Valesana dei Babbi Natale. I regatanti a 2 remi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Regata

L'HuffPost

Dalla prestigiosa Tre Golfi Sailing Week,che riunisce barche a vela d'altri tempi e barche a vela classiche, al prossimo evento Onu ...presentazione della nuova moto Ducati. Questi sono ......unain solitario valida per la qualifica per il Vendée Globe 2024/25, conclude un anno pieno di soddisfazioni con l'ottavo posto al Vendée Globe e al Rolex Fastnet e un sesto posto...Oh, finalmente una vittoria del buon senso e dell’art. 3 della Costituzione. E invece no. Qualche giorno fa le partecipanti alla Regata Storica hanno ricevuto alla presenza del delegato del Sindaco ...L’equipaggio cittadino in quarantena dopo la competizione al Palio delle Repubbliche marinare: 5 atleti e un figurante ...