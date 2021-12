Alicia Witt: i genitori della star di The Walking Dead trovati morti nella loro casa in Massachusetts (Di giovedì 23 dicembre 2021) I genitori dell'attrice Alicia Witt, interprete di The Walking Dead, sono stati trovati morti nella loro casa in Massachusetts, la polizia indaga sulla causa del decesso. I genitori dell'attrice di The Walking Dead Alicia Witt sono stati trovati morti nella loro casa in Massachusetts. Secondo il New York Post, la polizia sta indagando sulla misteriosa tragedia. Secondo i report, Robert Witt, 87, and Diane Witt, 75, sono stati scoperti nella loro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) Idell'attrice, interprete di The, sono statiin, la polizia indaga sulla causa del decesso. Idell'attrice di Thesono statiin. Secondo il New York Post, la polizia sta indagando sulla misteriosa tragedia. Secondo i report, Robert, 87, and Diane, 75, sono stati scoperti...

