Alfa Romeo Tonale - Il meglio deve ancora venire | sarà elettrizzante e spunta la Tonale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'fa un piccolo regalo di Natale agli appassionati pubblicando alcuni teaser dellain veste definitiva. Certo, vanno cercati tra i fotogrammi di un video su Twitter, ma sono pur sempre importanti per immaginare il futuro del Biscione. Le prime immagini delladefinitiva. Jean-Philippe Imparato ha pubblicato un filmato celebrativo dei suoi primi 11 mesi alla guida dell'e nelle immagini rivediamo alcuni dei momenti chiave: le serie speciali di Giulia e Stelvio, la Giulia GTAm, l'impegno in Formula 1, la partecipazione alla Mille Miglia. In coda c'è spazio per parlare di un futuro che si prospetta "". Proprio qui, quasi in penombra, si scorge lacon ...

La Gazzetta dello Sport

di Andrea Senatore 23/12/2021, 17:06 aggiornato il 23/12/2021, 17:08 La nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per il marchio milanese di proprietà di Stellantis ; il nuovo SUV del segmento C sarà svelato ufficialmente nei primi mesi del 2022 ...