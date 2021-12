Alex Zanardi, la notizia improvvisa dopo il drammatico incidente: ecco cos’è successo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il noto pilota italiano è rimasto vittima di un grave incidente più di un anno fa. Proprio di recente, è arrivata una notizia attesissima Quando pensiamo alla tenacia ed alla forza di volontà non può non venirci in mente Alex Zanardi, un grande sportivo italiano ma soprattutto una persona dotata di un’immensa determinazione, la quale L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il noto pilota italiano è rimasto vittima di un gravepiù di un anno fa. Proprio di recente, è arrivata unaattesissima Quando pensiamo alla tenacia ed alla forza di volontà non può non venirci in mente, un grande sportivo italiano ma soprattutto una persona dotata di un’immensa determinazione, la quale L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Corriere : Riconosce, cerca di farsi intendere, si allena: la terza vita di Zanardi, l’uomo che va oltre - fanpage : 'Con Niccolò è un po' come se si fossero invertiti i ruoli, di padre e di figlio. Non gli fa mai mancare niente'… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - infoitcultura : Eleonora Daniele, l'annuncio in diretta: 'Alex Zanardi torna a casa' - GerriLiu5 : RT @Avvenire_Nei: #AlexZanardi è finalmente tornato a casa -