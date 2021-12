Alex Belli: “Trascorrerò il Natale con Delia. Nella casa del GF VIP c’è chi mi ha tradito” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli è intervenuto come ospite durante il programma di RTL 102.5 News Trends & Celebrities condotto da Simone Palmieri, Francesco Fredella e Jody Cecchetto. Al centro chiaramente il post GF, quindi il ritorno ad una pseudo-normalità. Pseudo anche perché per via degli strascichi di quanto accaduto Nella casa, fino a qualche giorno fa le acque con Delia Duran erano ancora abbastanza agitate. E ora? Ritornare alla vita di tutti i giorni è stato bello perché avevo voglia di tornare ai miei mondi e alla mia famiglia. La mia vita è abbastanza particolare, avevo tantissime cose da finire. Il mio socio e fratello Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte e quindi siamo tornati a pieno ritmo anche per il lavoro. Io lavoro Nella comunicazione e soprattutto in quella della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021)è intervenuto come ospite durante il programma di RTL 102.5 News Trends & Celebrities condotto da Simone Palmieri, Francesco Fredella e Jody Cecchetto. Al centro chiaramente il post GF, quindi il ritorno ad una pseudo-normalità. Pseudo anche perché per via degli strascichi di quanto accaduto, fino a qualche giorno fa le acque conDuran erano ancora abbastanza agitate. E ora? Ritornare alla vita di tutti i giorni è stato bello perché avevo voglia di tornare ai miei mondi e alla mia famiglia. La mia vita è abbastanza particolare, avevo tantissime cose da finire. Il mio socio e fratello Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte e quindi siamo tornati a pieno ritmo anche per il lavoro. Io lavorocomunicazione e soprattutto in quella della ...

