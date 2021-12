Alex Belli, la sua ex Hellen Scopel fa dichiarazioni pesanti: “Volevo denunciarlo” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Di Alex Belli si può dire tutto e il contrario di tutto, ma su una cosa possiamo stare certi: le sue ex hanno tutte il dente avvelenato nei suoi confronti. Dopo le pesanti accuse di Mila Suarez e Katarina Raniakova, adesso un’altra ex fidanzata dell’attore ha deciso di parlare. Hellen Scopel è stata con il ‘Man’ diversi anni fa, ben prima di Katarina e adesso ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’attrice – come le altre donne che sono state con Alex Belli – ha dichiarato di essere stata tradita: “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro GaBelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 dicembre 2021) Disi può dire tutto e il contrario di tutto, ma su una cosa possiamo stare certi: le sue ex hanno tutte il dente avvelenato nei suoi confronti. Dopo leaccuse di Mila Suarez e Katarina Raniakova, adesso un’altra ex fidanzata dell’attore ha deciso di parlare.è stata con il ‘Man’ diversi anni fa, ben prima di Katarina e adesso ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’attrice – come le altre donne che sono state con– ha dichiarato di essere stata tradita: “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Ga, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro ...

