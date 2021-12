Alex Belli, il regalo al GF Vip 6 e il primo commento è di Soleil Sorge (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli ha lasciato la Casa del GF Vip 6 da diversi giorni, ma ciò nonostante sta continuando a far parlare di sé, dentro e fuori. Nell’ultima diretta ha avuto l’ennesimo confronto con Soleil Sorge, a cui ha partecipato anche mamma Wendy; poi le interviste: nel salotto di Verissimo con Delia Duran e sulle pagine del settimanale Chi, dove ha raccontato di aver detto una sola bugia al GF Vip 6. “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha detto Alex Belli al magazine diretto da Alfonso Signorini. Alex Belli, il messaggio e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha lasciato la Casa del GF Vip 6 da diversi giorni, ma ciò nonostante sta continuando a far parlare di sé, dentro e fuori. Nell’ultima diretta ha avuto l’ennesimo confronto con, a cui ha partecipato anche mamma Wendy; poi le interviste: nel salotto di Verissimo con Delia Duran e sulle pagine del settimanale Chi, dove ha raccontato di aver detto una sola bugia al GF Vip 6. “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide eche avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha dettoal magazine diretto da Alfonso Signorini., il messaggio e il ...

