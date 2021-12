Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip, farà un film a luci rosse con Siffredi? La proposta di Rocco (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli e Rocco Siffredi si conoscono per aver vissuto insieme l’esperienza a L’Isola dei Famosi; da quel momento i due sono rimasti in contatto e nell’ultima intervista di Casa Chi l’attore ha parlato del noto pornodivo. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Alex Belli confessa: «Ho mentito, ho detto una bugia nella casa»: ecco tutta... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 dicembre 2021)si conoscono per aver vissuto insieme l’esperienza a L’Isola dei Famosi; da quel momento i due sono rimasti in contatto e nell’ultima intervista di Casa Chi l’attore ha parlato del noto pornodivo. Leggi anche:Vip,confessa: «Ho mentito, ho detto una bugia nella casa»: ecco tutta...

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - frareal_b : @rossycody assolutamente Vero. il Belli era amico, complice , come spalla .. Col Belli forse ci ha creato una st… - ZenChiCaGi : Un messaggio per #alexbelli per dirgli che ci manca e che è stato un grande protagonista di questo #gfvip Firma qua… - chiara_sciuto : RT @ZenChiCaGi: #solex facciamo vedere ad #alexbelli che ci teniamo a lui !!! (se condividete aggiungete # altrimenti non raggiunge person… - VelvetMagIta : Alex Belli torna all’attacco contro Alessandro Basciano: “Acchiappaclick” #VelvetMag #Velvet -