"Ale in Cucina": la (video) ricetta della ciambella di panettone ripiena

Per recuperare gli avanzi di panettone, o proporre il 'solito' dolce delle feste sotto una veste diversa, vi basterà seguire poche e semplici istruzioni contenute in questo video. Sarà così che il vostro panettone diventerà una scenografica ciambella, ripiena di una setosa crema di ricotta (ma potete sostituirla con altri tipi di crema: al mascarpone, pasticcera con gocce di cioccolato, panna montata e nutella ecc), impreziosita da una golosa glassa al cioccolato lucidissima. Potete prepararla con largo anticipo e tenerla in freezer fino a poche ore prima di servirla.

Ingredienti
mezzo panettone, 600 g ricotta mista o di pecora, 220 g zucchero, marsala o altro vino dolce, 150 g cioccolato fondente e/o al latte, 80 g panna fresca

Procedimento
Preparo la crema di ricotta: setaccio ...

