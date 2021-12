Al Bano si associa alla destra | ' Al Quirinale vedrei bene bisnonno Berlusconi'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo le strizzate d'occhio con Salvini e quelle con Putin ci poteva mancare anche l'ex Cavaliere di Arcore? Certo che no. E infatti Alnon si è fatto scappare un'uscita in favore di. ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bano associa

Globalist.it

Così Alsulla corsa al Colle. 'Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente al suo livello', ...Così Alsulla corsa al Colle. 'Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente al suo livello', ...Il cantante si lascia andare ad una lode sperticata: "'Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente ...