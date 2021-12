Afghanistan, Usa: "Ok a transazioni con talebani per aiuti a popolo" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno formalmente esentato dal rispetto delle sanzioni statunitensi i funzionari americani e delle Nazioni Unite che fanno affari consentiti con i talebani. Una decisione che sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno formalmente esentato dal rispetto delle sanzioni statunitensi i funzionari americani e delle Nazioni Unite che fanno affari consentiti con i. Una decisione che sarebbe ...

