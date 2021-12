Addio ai trailer cinematografici come li conosciamo | ora ci penserà una AI a renderli sempre interessanti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) A molti piacevano così com’erano. Prima semplici ma comunque, poi sviluppati nei minimi dettaglia maattraenti. Ora i, cosìli abbiamo conosciuti per decenni, potrebbero essere trasformati. Chiaramente dall’IA.aicosìli– Adobe StockAcronimo di intelligenza artificiale, ormai una disciplina informativa che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana. Quella disciplina che ormai ha letteralmente invaso qualsiasi dispositivo tecnologico, entrando perfino in ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio trailer

Computer Magazine

Si tratta anche della prima serie tv di Olivia Colman dopo l'a The Crown , il period drama ... Ecco il... Holland in persona, qualche giorno fa , ha alluso alla possibilità di passare il testimone ad altri, anche se è da escludere che sia pronto a direal ruolo: Spider - Man 4 ha già una data d'...morta Lina Wertmuller, grandissima regista di film indimenticabili come 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto'. Uscì nel 1974 ed ebbe un grande successo. Lina Wertmuller dopo i 9 ...Nonostante l’ultimo trailer del gioco fosse interamente doppiato in italiano, Bandai Namco ha fatto sapere che Elden Ring non presenterà un doppiaggio nella nostra lingua. Elden Ring non avrà il doppi ...