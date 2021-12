Acquisizione Perini Navi | The Italian Sea Group vola in Borsa | +7 | 7%

(Di giovedì 23 dicembre 2021) TheSeafesteggia a Piazza Affari l’diin. Le azioni della società vantano una delle performance migliori del mercato, con un progresso del 7,7%, attestandosi a 6,38 euro., l’annuncio a Piazza Affari Ieri, a mercati chiusi, è stato annunciato che è andata in porto la gara per l’acquisto di. A vincerla è TheSeache, attraverso la controllata New Sail, si è aggiudicata l’asta del Tribunale di Lucca per il fallimentoad un prezzo complessivo di 80 milioni. Il gruppo della cantieristica acquisisce così il compendio dei cantieri ...

(Teleborsa) - Intermonte ha alzato il prezzo obiettivo su The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, a 9 euro (da 8,5 euro) e ha mantenuto ...