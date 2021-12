Abusivismo finanziario in valute virtuali: oscurati siti (Di giovedì 23 dicembre 2021) La guardia di finanza, coordinata dal Procura di Torino, ha scoperto 50 siti web con milioni di visualizzazioni in tutto il mondo che proponevano, abusivamente, investimenti in valute virtuali. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) La guardia di finanza, coordinata dal Procura di Torino, ha scoperto 50web con milioni di visualizzazioni in tutto il mondo che proponevano, abusivamente, investimenti in. I ...

Advertising

Vittori48044829 : RT @CorriereTorino: Abusivismo finanziario in valute virtuali, oscurati 50 siti web - TgrRai : Abusivismo finanziario in valute virtuali: la @GDF scopre 50 siti web con milioni di visualizzazioni in tutto il mo… - askanews_ita : Abusivismo finanziario in cripto-valuta: oscurati 28 siti web - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Operazione Virtual Fin-Net della GdF di Torino: abusivismo finanziario in valute virtuale oscurati 28 siti #GuardiaDiFi… - CorriereTorino : Abusivismo finanziario in valute virtuali, oscurati 50 siti web -