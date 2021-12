A Cormons la rassegna cinematografica per le Feste di Natale dedicata alle famiglie

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ritorna laper ledia tutta la famiglia che ci terrà compagnia al Teatro Comunale difino all’Epifania. Le proiezioni del primo film sono fissate per domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 dicembre18, con il film Disney ‘Encanto’ diretto da Byron Howard e Jared Bush insieme alla co-regista Charise Castro Smith. La storia: In alto nelle montagne della Colombia c’è un luogo incantato chiamato Encanto. Qui, in una casa magica, vive la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno capacità fantastiche. Mercoledì 29 e giovedì 30, con inizio20, sarà proposto ‘Una famiglia mostruosa’ film diretto da Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale Petrolo, Ilaria Spada, ...

