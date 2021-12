A Bergamo cartelli per vietare il bivacco | “Toglieteli”

(Di giovedì 23 dicembre 2021). “Nella nostra città sono comparsi questi: non entriamo nel merito del divieto di, ma non riusciamo a tacere il nostro stupore di fronte a quest’immagine”. Lo scrive Isrec(Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) sulla propria pagina Facebook. “Nelle vie della nostra città – ci si domanda – è vietato leggere sdraiati su una panchina accanto al proprio zaino perché così si bivacca? Imparare a conoscere le parole degli altri e a fare i conti con l’altrove è una passione che ogni giorno cerchiamo di far crescere per costruire un senso di comunità. L’immagine di questo divieto è per noi l’immagine della libertà: com’è potuto accadere di dimenticare quanto è bello leggere un libro sdraiati su una panchina, guardando il cielo, sognando un altrove da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo cartelli

BergamoNews.it

... spargendo volantini epubblicitari di falsi eventi, come spettacoli comici, aperture di ...Lombardia e con la collaborazione di Aspan (Associazione Panificatori della provincia di), ...È stato necessario smontare paracarri e semafori,e ogni altro ostacolo che fosse ... All'headquarter di Fara Gera d'Adda (in provincia di), dove vengono coordinate tutte le operazioni ...Con l'aumento dei contagi e in vista dei raduni familiari per le festività, sono tante le persone che chiedono di poter accertare la loro negatività. Introvabili anche gli auto-tamponi, sia nelle farm ...Per trascorrere le feste in sicurezza con i familiari c’è anche il kit del tampone fai-da-te. Super lavoro per le farmacie: «Abbiamo tutte le agende piene» ...