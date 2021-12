23 Dicembre 1997 | Ronaldo il Fenomeno vince il suo primo Pallone d’Oro

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildelraccontato da Calcio in Pillole. Ve ne proponiamo un estratto. Il 23, la rivista specializzata “France Football” assegna il suo 42°. Che, senza troppe sorprese, va a. Acquistato per una cifra record dal Barcellona,era stato capace di imporsi al mondo dopo una sola stagione in maglia blaugrana. A portarlo in Catalunya, nel 1996, è Bobby Robson. In Spagna, gli basta poco per conquistare tutti. O Fenômeno, come verrà ribattezzato, è un concentrato di tecnica, velocità, potenza, e concretezza impressionante. Se ne innamorano tutti, ma a spuntarla, in un calcio all’epoca economicamente dominato dalla Serie A, è Massimo Moratti. Archiviata la delusione del 5 maggio ...