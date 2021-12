1000STREETS con “It’s Christmas Day” Al Teatro Miela il concerto con Les Babettes | 23 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Day”, questo il titolo del nuovo singolo natalizio dell’orchestra, giovane ensemble messosi in luce negli ultimi anni grazie alla capacità di spaziare dal repertorio classico per big band al jazz moderno, strizzando al contempo l’occhio a sonorità moderne e all’elettroswing. Questo primo progetto dedicato al Natale, ascoltabile sulle principali piattaforme streaming, “da seguito al percorso intrapreso con l’album Electro Way – spiega Denis Zupin, presidente della formazione triestina che raccoglie numerosi artisti di esperienza internazionale – questa volta dedicandoci ancora di più all’aspetto “umano” dell’orchestra. Lo spirito natalizio è stato un ottimo pretesto per stare di nuovo insieme, suonare insieme e registrare insieme”. La stesura del brano, per l’etichetta Epops Music, è di Denis Zupin, Martin ...

"It's Christmas Day", questo il titolo del nuovo singolo natalizio dell'orchestra 1000Streets, giovane ensemble messosi in luce negli ultimi anni grazie alla capacità di spaziare dal repertorio classico per big band al jazz moderno, strizzando al contempo l'occhio a sonorità moderne e all'elettroswing.