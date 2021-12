“Zona gialla da lunedì 27 dicembre”. Covid Italia, un’altra regione cambia colore: “Situazione grave” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si discuterà domani, durante la cabina di regia del governo, delle eventuali nuove misure anti Covid che l’esecutivo intenderà adottare per fronteggiare la nuova ondata pandemica. Obbligo vaccinale, tamponi, durata del green pass e mascherine obbligatorie i temi anticipati oggi dal premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno in tema di coronavirus. “Non sono uno scienziato, ma personalmente sono incline a prevedere il peggio”. “E quindi ad agire d’anticipo per difendere quel poco di normalità che ci siamo conquistati”, ha spiegato a proposito delle norme anti coronavirus ignorate a lungo da altri Paesi. “È stato un errore da parte di alcuni governi credere che da loro l’epidemia non sarebbe arrivata da loro” e ciò malgrado gli interventi messi in campo da altre nazioni. L’ipotesi obbligo vaccinale, ha quindi spiegato il premier, “resta sempre sullo sfondo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si discuterà domani, durante la cabina di regia del governo, delle eventuali nuove misure antiche l’esecutivo intenderà adottare per fronteggiare la nuova ondata pandemica. Obbligo vaccinale, tamponi, durata del green pass e mascherine obbligatorie i temi anticipati oggi dal premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno in tema di coronavirus. “Non sono uno scienziato, ma personalmente sono incline a prevedere il peggio”. “E quindi ad agire d’anticipo per difendere quel poco di normalità che ci siamo conquistati”, ha spiegato a proposito delle norme anti coronavirus ignorate a lungo da altri Paesi. “È stato un errore da parte di alcuni governi credere che da loro l’epidemia non sarebbe arrivata da loro” e ciò malgrado gli interventi messi in campo da altre nazioni. L’ipotesi obbligo vaccinale, ha quindi spiegato il premier, “resta sempre sullo sfondo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - rep_torino : Piemonte da lunedì in zona gialla, già da venerdì mascherina obbligatoria ovunque. Cirio: 'Così mettiamo in sicurez… - CorrNazionale : #Covid, la situazione Italia: a #Firenze annullati gli eventi di Capodanno e obbligo mascherine all’aperto fino all… -