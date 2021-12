Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 22 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 dicembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni e ospiti Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato ai temi legati al Covid: a pochissimi giorni dal Natale, che festività ci attendono? Il governo è pronto ad introdurre una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 22, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 22, di? Scopriamoli insieme.Stasera, mercoledì 22, aampio spazio sarà dedicato ai temi legati al Covid: a pochissimi giorni dal Natale, che festività ci attendono? Il governo è pronto ad introdurre una ...

