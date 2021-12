Zona arancione e “taglio” della validità del Green Pass: arriva la stretta di Natale del Governo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mancano poche ore alla cabina regia fissata dal Governo Draghi per domani 23 dicembre. La diffusione della variante Omicron nel pieno delle festività natalizie ha obbligato i vertici istituzionali a correre ai ripari. Nella riunione presieduta dal premier Draghi saranno affrontati tanti temi che riguarderanno la tutela degli italiani nelle prossime settimane. Andiamo a vedere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mancano poche ore alla cabina regia fissata dalDraghi per domani 23 dicembre. La diffusionevariante Omicron nel pieno delle festività natalizie ha obbligato i vertici istituzionali a correre ai ripari. Nella riunione presieduta dal premier Draghi saranno affrontati tanti temi che riguarderanno la tutela degli italiani nelle prossime settimane. Andiamo a vedere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

