Zanica, finisce 1-1 la prima partita all’AlbinoLeffe Stadium: il video del nuovo impianto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Zanica. Termina in parità la prima gara della storia nel nuovo AlbinoLeffe Stadium. A Zanica, i blucelesti, dopo essere stati in vantaggio per tutto il corso del match contro la Pro Patria, vengono raggiunti nel finale da un eurogol che costringe gli uomini di mister Marcolini ad accontentarsi dell’1-1 (settimo pareggio in campionato). Quella vissuta sugli spalti del nuovo impianto – il primo di proprietà in Serie C, che si è guadagnato anche i complimenti da parte del presidente della FIFA, Gianni Infantino -, resterà comunque una serata indimenticabile, scolpita in modo indelebile nel cuore dei tifosi e suggellata al fischio finale anche dai fuochi d’artificio. E dire che la partita si era messa subito bene per i padroni di casa: al 7’, Manconi – ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021). Termina in parità lagara della storia nelAlbinoLeffe. A, i blucelesti, dopo essere stati in vantaggio per tutto il corso del match contro la Pro Patria, vengono raggiunti nel finale da un eurogol che costringe gli uomini di mister Marcolini ad accontentarsi dell’1-1 (settimo pareggio in campionato). Quella vissuta sugli spalti del– il primo di proprietà in Serie C, che si è guadagnato anche i complimenti da parte del presidente della FIFA, Gianni Infantino -, resterà comunque una serata indimenticabile, scolpita in modo indelebile nel cuore dei tifosi e suggellata al fischio finale anche dai fuochi d’artificio. E dire che lasi era messa subito bene per i padroni di casa: al 7’, Manconi – ...

