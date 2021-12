WWE | La presenza di AJ Styles ha portato un aumento di ascolti per NXT?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Quella di ieri si preannunciava una serata non semplice perdal punto di vista della concorrenza sugli altri canali tv. Causa Covid-19 diverse partite della NFL sono state riprogrammate e proprio una si è tenuta nella stessa fascia oraria di. Anche per questa ragione la WWE ha pensato di inserire AJnello show in modo da attirare spettattori. Appare quindi interessante conoscere i dati di ascolto fatti registrare dallo show.nel complesso in miglioramento AJha preso parte all’episodio didi ieri notte, confrontandosi con Grayson Waller. Nonostante lo show abbia subito la concorrenza della NFL, i dati di ascolto risultano nel complesso in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Secondo quanto rida ...