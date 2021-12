WWE: A New Year’s Evil verranno unificati il Cruiserweight Title e il North American Title (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se ne discuteva da tempo e adesso è ufficiale che il titolo Cruiserweight non esisterà più, già da un po’ era caduta la limitazione delle 205 libbre e di fatto continuare a chiamarlo titolo dei pesi leggeri aveva perso ogni logica. La novità sta nel fatto che non sarà eliminato o modificato cambiando categoria di peso, ma verrà unificato al North American Title con i due campioni, Roderick Strong e Carmelo Hayes, che si affronteranno il 4 gennaio a New Year’s Evil, lo speciale di NXT. Sfida lanciata Nelle ultime settimane Roderick Strong e Carmelo Hayes hanno battibeccato a distanza su chi dei due sia “più campione” dell’altro in un tentativo di dare più importanza ai loro titoli rispetto a quello di NXT detenuto da Tommaso Ciampa. Questa notte Strong ha ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se ne discuteva da tempo e adesso è ufficiale che il titolonon esisterà più, già da un po’ era caduta la limitazione delle 205 libbre e di fatto continuare a chiamarlo titolo dei pesi leggeri aveva perso ogni logica. La novità sta nel fatto che non sarà eliminato o modificato cambiando categoria di peso, ma verrà unificato alcon i due campioni, Roderick Strong e Carmelo Hayes, che si affronteranno il 4 gennaio a New, lo speciale di NXT. Sfida lanciata Nelle ultime settimane Roderick Strong e Carmelo Hayes hanno battibeccato a distanza su chi dei due sia “più campione” dell’altro in un tentativo di dare più importanza ai loro titoli rispetto a quello di NXT detenuto da Tommaso Ciampa. Questa notte Strong ha ...

