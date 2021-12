Warner Bros pensa una serie su Harry Potter? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la Reunion non è da escludere una serie tv sul mago L’uno gennaio 2022 arriverà la reunion di Harry Potter per celebrare i 20 anni dall’uscita della prima pellicola de la Pietra Filosofale. Nelle ultime ore intanto si apre uno spiraglio su nuove produzioni televisive. Stando alle ultime indiscrezioni la Warner Bros sarebbe intenzionata a produrre una serie sul celebre mago. Il fascino del mago e del mondo di Hogwarts (creato dalla penna di J.K. Rowling) da sempre è uno dei più apprezzati e amati. Nelle ultime ore il CEO della Warner Bros a THR, ha proprio parlato di una trattativa per produrre un prodotto seriale. “Ci piacerebbe sviluppare più serie originali di Harry Potter e per questo siamo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la Reunion non è da escludere unatv sul mago L’uno gennaio 2022 arriverà la reunion diper celebrare i 20 anni dall’uscita della prima pellicola de la Pietra Filosofale. Nelle ultime ore intanto si apre uno spiraglio su nuove produzioni televisive. Stando alle ultime indiscrezioni lasarebbe intenzionata a produrre unasul celebre mago. Il fascino del mago e del mondo di Hogwarts (creato dalla penna di J.K. Rowling) da sempre è uno dei più apprezzati e amati. Nelle ultime ore il CEO dellaa THR, ha proprio parlato di una trattativa per produrre un prodotto seriale. “Ci piacerebbe sviluppare piùoriginali die per questo siamo ...

