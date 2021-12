Wanda Nara in versione pugile sexy | mai vista così FOTO

Leggi su chenews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli scatti disono quasi sempre incandescenti. Nell’ultimissimo post la modella argentina si è mostrata in una veste particolare.(GettyImages)Nel corso del tempo abbiamo imparato a conoscere molto bene. In questi ultimi anni è sempre di più stata al centro del gossip. Soprattutto nell’ultimo periodo in cui si parla di tradimento da parte del centravanti argentino Mauro Icardi. Una situazione, questa, che pare essere in via di risoluzione ma ancora in essere e presente. Nonostante alcuni intoppi sentimentali, la vita dellaprosegue come proseguono i suoi tanti impegni professionali. Oggi, l’esplosiva argentina è una donna in carriera e non può permettersi di perdere troppo tempo. La sua attività social, inoltre, ...