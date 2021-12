Wanda Nara è in Argentina | la China Suarez vola in Europa | nuovo incontro con Icardi?

Advertising

ZiHAKAN20 : @__voorpret Se ti affidi alle prestazioni di icardi e Wanda nara significa che state proprio messi male ma male mal… - 1x10alamenos8 : Que risa que adivine que era wanda nara jsjsjsk todo lo que he aprendido de argentina ha sido en mi contra - tempoweb : Pizzicata col bodyguard, Wanda fa impazzire Maurito. 'Vuole farlo saltare in aria' #wandanara #icardi #argentina… - SergioSierra67 : RT @PianetaMilan: #WandaNara, ragazza le dà il curriculum tra la folla e lei l'assume | #VIDEO - ilgiornale : Secondo la stampa argentina ci sarebbe una forte intesa tra Wanda Nara e la sua guardia del corpo: 'E' un dispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

'Quando il gatto non c'è, i topi ballano'. E in questo caso nelle vesti del gatto assente è proprioche è tornata in Argentina per le festività natalizie, in attesa che il marito, già perdonato una volta, lo raggiunga. Mauro Icardi , infatti, inizierà le sue vacanze di Natale domani, dopo ...avrebbe un flirt con il suo bodyguard Agustín Longueira . A rivelare questo triangolo è il giornalista argentino Rodrigo Lussich , secondo cui ci sarebbe del tenero trae la sua ...«Quando il gatto non c'è, i topi ballano». E in questo caso nelle vesti del gatto assente è proprio Wanda Nara che è tornata in Argentina per ...Wanda Nara fa suo il vecchio adagio che vuole la vendetta come un piatto che va gustato freddo. E così per il marito Mauro Icardi ...