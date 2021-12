Volley maschile, Mondiali Russia 2022: ufficializzati gli impianti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ufficializzati gli impianti per i Mondiali 2022 di Volley, in programma in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, sono inseriti nella Pool E, prevista ad Ekaterinburg, assieme a Canada, Turchia e Cina. L’Italia dunque giocherà la fase a gironi nel Playing Sports Palace. Questo l’elenco completo degli impianti della rassegna iridata reso noto dalla FIVB: VTB Arena (Mosca), Palazzo del ghiaccio e Sibur Arena (San Pietroburgo), Yantarny Sports Palace (Kaliningrad), Arena 2000 (Yaroslavl), Volleyball Centre (Kazan), Ufa Arena (Ufa), Playing Sports Palace (Ekaterinburg), Lokomotiv Arena (Novosibirsk), Kuzbass Arena (Kemerovo) e Ivan Yarygin Sports Palace (Krasnoyarsk). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021)gliper idi, in programma indal 26 agosto all’11 settembre. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, sono inseriti nella Pool E, prevista ad Ekaterinburg, assieme a Canada, Turchia e Cina. L’Italia dunque giocherà la fase a gironi nel Playing Sports Palace. Questo l’elenco completo deglidella rassegna iridata reso noto dalla FIVB: VTB Arena (Mosca), Palazzo del ghiaccio e Sibur Arena (San Pietroburgo), Yantarny Sports Palace (Kaliningrad), Arena 2000 (Yaroslavl),ball Centre (Kazan), Ufa Arena (Ufa), Playing Sports Palace (Ekaterinburg), Lokomotiv Arena (Novosibirsk), Kuzbass Arena (Kemerovo) e Ivan Yarygin Sports Palace (Krasnoyarsk). SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Il Covid mette lo sport nel mirino: dal calcio (Immobile e Insigne) al basket tornano gli spettri del 2020 ...della Volley Bergamo (quattro positivi), costretta già a saltare la sfida interna con Il Bisonte che era in programma domenica scorsa e rinviata a data da destinarsi. Nell'hockey su pista maschile l'...

Volley serie D maschile: l'Arredall Entello in testa alla classifica Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L'Arredall Entello, nella quarta giornata del campionato di Serie D maschile, rifila un secco 3 - 0 all'SP Hobby Volley. In una buona cornice di pubblico al Pala Cardella, gli entellini trovano il terzo successo in altrettanti match primeggiando in classifica in ...

I baby Volley ko Ma il quarto posto è ancora a portata Continua l’andamento altalenante dei baby del Volley Prato in serie C maschile. La truppa di coach Barbieri dopo avere dominato contro Sesto Fiorentino perde alla Rufina per 3-1 al cospetto della Poli ...

