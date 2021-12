“Voglio arrivare a te!”, Cristina Marino incanta. Corteggiamento serrato per la moglie di Argentero. Come reagirà? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La moglie di Luca Argentero ha pubblicato uno scatto da perdere i sensi. Bellezza, fascino e seduzione sono gli ingredienti fondamentali! Cristina Marino ha letteralmente conquistato tutti grazie al suo charme e alla sua eleganza. Nonostante molto spesso i followers le fanno notare che si nasconde sempre dietro ad un volto imbronciato, è chiaro che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi Lucaha pubblicato uno scatto da perdere i sensi. Bellezza, fascino e seduzione sono gli ingredienti fondamentali!ha letteralmente conquistato tutti grazie al suo charme e alla sua eleganza. Nonostante molto spesso i followers le fanno notare che si nasconde sempre dietro ad un volto imbronciato, è chiaro che L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Voglio arrivare Quirinale, Berlusconi ci crede: la sinistra mi può votare. Il 'no' di Letta e Conte ... manda ai suoi questo messaggio: 'Il 2 gennaio, quando cominceranno i giochi veri, vi voglio tutti ... Vuole arrivare alla quarta votazione con in mano i 505 voti necessari per vincere e a quel punto se ...

Libero De Rienzo, a processo il pusher che gli vendette la droga: riconosciuto nesso tra l'eroina e la morte dell'attore ... i test tossicologici avevano evidenziato la presenza di eroina, facendo arrivare alla conclusione ...vena comica di De Rienzo aveva avuto modo di esprimersi in grandi successi come Smetto Quando Voglio ...

