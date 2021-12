Vlahovic stravolge i piani della Fiorentina | nuovo obiettivo per l’attacco

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Calciomercatoresta fino a giugno. Cambiano isocietà viola perLa permanenza di Dusanfino a giugno cambia iin vistasessione invernale di calciomercato. Rimane in stand-by Borja Mayoral, prende quota invece quella relativa a Felipe Caicedo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ora in forza al Genoa rappresenta un’operazione low cost e, di conseguenza, più semplice rispetto all’attaccante spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Calciomercato Fiorentina:resta fino a giugno. Cambiano i piani della società viola per l'attacco La permanenza di Dusanfino a giugno cambia i piani della Fiorentina in vista della sessione invernale di calciomercato. Rimane in stand - by Borja Mayoral, prende quota invece quella relativa a Felipe Caicedo.