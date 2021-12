“Vite al Limite”. Il destino di una giovanissima nonna cambiato per sempre dal Dr. Nowzaradan. La storia di Tracey (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Tracey Matthews “My 600 lb Life” è una docu-serie che mostra il viaggio intrapreso da vari partecipanti della trasmissione per perdere peso. Va in onda sulla rete statunitense TLC mentre in Italia è nota L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “al”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor. Vi raccontiamo ladiMatthews “My 600 lb Life” è una docu-serie che mostra il viaggio intrapreso da vari partecipanti della trasmissione per perdere peso. Va in onda sulla rete statunitense TLC mentre in Italia è nota L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

lorenzog1973 : RT @GerosaLorenzo: Non è lo spazio ai #novax il problema, almeno in democrazia, ma l’aver monopolizzato le vite degli italiani solo con una… - aAnnanka : RT @ECorsari: @AxiaFel Perchè non possono accettare che lo Stato abbia mentito e messo a rischio le vite di tutti. Pensano che sia una cosa… - ECorsari : @AxiaFel Perchè non possono accettare che lo Stato abbia mentito e messo a rischio le vite di tutti. Pensano che si… - zazoomblog : Guardate questo scatto: scoprire com’era prima di Vite al Limite vi sconvolgerà - #Guardate #questo #scatto:… - kiccolsd : @Djnc78 @sportface2016 Gente che verrà seppellita con il culo incastrato nella poltrona. Altro che vite al limite -