Virtus Francavilla-Catanzaro | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il ventesimo turno del Girone C diC offre l’interessante match tra. Le due squadre sono molto vicine in classifica ed entrambe stanno disputando un campionato ambizioso. I padroni di casa si trovano attualmente al settimo posto in classifica, a quot 30 punti. Il secondo posto del Monopoli dista, tuttavia, solamente quattro punti, indice di un Girone C più combattuto nelle zone di vertice. Soltanto il Bari, infatti, parrebbe al momento fuori categoria, visto il primato solitario con 41 punti accumulati. Anche gli ospiti sono all’inseguimento dei galletti, e provano a risalire la china con i loro 32 punti. I calabresi stazionano al quinto posto in classifica, ma un successo potrebbe anche consentire alla squadra di Vivarini di scavalcare Palermo, Turris e Monopoli. Le ultime da ...

Il quadro dei risultati della Serie C poi si completerà solo alle ore 21.00, quando saranno riflettori puntati su- Catanzaro, Turris - Taranto e Juve Stabia - Fidelis Andria. ...FONTANA - Nuovo giro, nuova corsa, l'ultima gara dell'anno solare per il campionato di serie C corrisponde con la prima del girone di ritorno. Ed ecco lache ospita il Catanzaro e ricomincia dopo una prima parte di campionato in cui, nonostante qualche passo falso, ha stupito per organizzazione, unione, compattezza e gioco ...Il Bitonto affronterà il Francavilla dell'ex Nicola Ragno per il big match della 18^ giornata di campionato. A contendersi la posta in palio, al “Città degli ...Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Virtus Francavilla, Roberto Taurino ha rilasciato le seguenti parole: «Qui si sta facendo un campionato di grosso blasone e non deve passare inosse ...