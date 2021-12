Vinci Casa mercoledì 22 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vinci Casa mercoledì 22 dicembre 2021. L’estrazione di mercoledì 22/12/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, mercoledì 22 dicembre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)22. L’estrazione di22/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.22...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa mercoledì 22 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - OmaggioMania : TIM 'Festa in casa': vinci gratis confezione di tè, frullatore o tritatutto - risparmiosulweb : ?? Sei solito acquistare i prodotti di Casa Modena? Allora non perderti l'occasione di vincere un buono spesa da 50€… - Fra_Lu77 : Vinci a Bergamo Perdi a Venezia Pareggi in casa con la Samp Una squadretta capace di tutto, nel bene ( poco) e n… - wollybeat : @lucasemproni72 @LucaGiovagnoni @CucchiRiccardo difesa e contropiede vinci a 1-4 a bergamo 1 volta su 5, non in cas… -