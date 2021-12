Vietato fare la spesa o ridere per 11 giorni: la Corea del Nord impone gli obblighi per il lutto nazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In Corea del Nord, per 11 giorni i cittadini non potranno ridere, bere alcool, festeggiare compleanni o fare la spesa nei negozi di alimentari. Il divieto è stato imposto dal governo, per commemorare il decimo anniversario della morte del padre di Kim Jong Un. Per oltre dieci giorni, le pene per chi non rispetterà le leggi imposte inoltre saranno ancora più dure. lutto di 11 giorni imposto dal governo della Nord Corea L’obbligo di rispettare un lutto dalla durata di 11 giorni per il decimo anniversario dalla morte di Kim Jong Il in Nord Corea sta destando grande sorpresa in tutto il mondo. Lo storico leader prese il posto del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Indel, per 11i cittadini non potranno, bere alcool, festeggiare compleanni olanei negozi di alimentari. Il divieto è stato imposto dal governo, per commemorare il decimo anniversario della morte del padre di Kim Jong Un. Per oltre dieci, le pene per chi non rispetterà le leggi imposte inoltre saranno ancora più dure.di 11imposto dal governo dellaL’obbligo di rispettare undalla durata di 11per il decimo anniversario dalla morte di Kim Jong Il insta destando grande sorpresa in tutto il mondo. Lo storico leader prese il posto del ...

