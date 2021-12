Video l’Eredità 22 dicembre 2021 | Alessandra di Legnago

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)di mercoledì 22. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora campionessa del programma, èdi(Verona).attualmente vive in provincia di Rovigo, ma lavora a Ferrara. E’ un medico specializzando in radiodiagnostica. Ha fatto anche la scuola di medicina estetica. E’ fidanzata e sogna di fare l’attrice. Al suo quarto tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 6.250 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a 62.500 euro. ...