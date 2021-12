VIDEO Inter, indagine plusvalenze: i trasferimenti sotto la lente della Procura (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La sede dell'Inter è stata visitata dalla Guardia di Finanza: ecco quali sono le operazioni sotto la lente della Procura e dove sono ora quei giocatori Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La sede dell'è stata visitata dalla Guardia di Finanza: ecco quali sono le operazionilae dove sono ora quei giocatori

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER Ecco la maglia con cui scenderanno in campo i nostri giocatori nella finale di Supercoppa!… - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #InterTorino ?? @Inter_TV - InterClubIndia : RT @Inter: ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni volta è un on… - leo1908MI : RT @Inter: ?? | C’È SOLO L’INTER Ecco la maglia con cui scenderanno in campo i nostri giocatori nella finale di Supercoppa! #TheSoundOfInt… -